سيئول تتطلع لتطوير العلاقات الثنائية مع أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

أعربت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن أملها في تعزيز التعاون من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينها وأوكرانيا.



وقال وزير الخارجية بارك جين: "نأمل تعزيز التعاون من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية وأوكرانيا".

وأعرب بارك عن تقديره لرسالة التهنئة التي تلقاها من نظيره وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بمناسبة تعيينه بهذا المنصب، معبرا عن أمله في إعادة السلام إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: "نتطلع إلى العمل معا لتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين".