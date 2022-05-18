شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس اللبناني ميشال عون يعود إلى قصر بعبدا ..بعد دخوله إلى المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بعد دخوله إلى المستشفى يوم أمس لإجراء بعض الفحوصات، عاد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إلى قصر بعبدا، بحسب مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية.



وقال مكتب الإعلام عبر "تويتر": "غادر الرئيس عون مستشفى "اوتيل ديو" صباح اليوم وعاد إلى قصر بعبدا، بعد انتهاء الفحوصات الطبية والصور الشعاعية التي أجراها امس".

وأفيد أمس، بأن الرئيس ميشال عون أجرى فحوصات وصور شعاعية في مستشفى أوتيل ديو ببيروت، وسيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة فور انتهاء الفحوصات.