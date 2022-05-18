دي مايو يؤكد أنه على الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر شجاعة لوقف استيراد النفط الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

رأى وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، إنه على الاتحاد الأوروبي أن يتحلى بشجاعة أكبر على صعيد الطاقة، وأن يتجاوز مبدأ التصويت بالإجماع، حيث "لا يمكن لدولة واحدة منع اتخاذ القرار".



وفي تصريحات خلال مؤتمر حول التقنية الزراعية، بمدينة نابولي، قال لويجي دي مايو: " الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون أكثر شجاعة من ناحية استيراد النفط من روسيا".

وأضاف: "إن دولة واحدة تمنع هذا القرار، وهذا يعيدنا إلى بحث موضوع تجاوز مبدأ الإجماع".

وشدد على أنه "لا يمكن لدولة واحدة منع الـ26 دولة الأخرى، من اتخاذ قرار ما".

ونفت الحكومة الإيطالية، في وقت سابق، ما ورد عن توجه روما إلى السماح للشركات بدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي بالروبل، معلنة إضافة 14 مليار يورو لمساعدة المتضررين من ارتفاع أسعار الطاقة.