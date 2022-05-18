قوات دونيتسك تستخدم سلاحا يتفوق على مدفع هوتزر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يقوم جنود جيش جمهورية "دونيسك" الشعبية بالقضاء على التشكيلات المسلحة الأوكرانية بواسطة مدافع "غياتسينت – بي" بعيدة المدى" عيار 152 ملم.



وقد سمحت النيران الدقيقة لتلك المدافع بالاقتراب من بلدة (أفدييفكا) التي تبعد 13 كلم عن عاصمة الجمهورية مدينة دونيتسك.

من المعروف أن وحدات جيش دونيتسك تمتلك راجمات الصواريخ "بي إم - 21، غراد"، مدافع الهوتزر 122 ملم و152 ملم والمدافع من طراز "مستا – بي"، دي – 30"، "2 آ 65". لكن أقواها هي مدافع "غياسينت – بي" التي كانت مصانع " موتوفيليخينسكي" السوفيتية تنتجها على مدى أعوام 1975 – 1989.

وعلى سبيل المثال فإن ذخائرها النفاثة قد تصيب الأهداف على مسافة 33500 متر، ما يزيد عن مواصفات مدافع AS-90 البريطانية ومدافع إم 777" التي سلمتها الولايات المتحدة الجيش الأوكراني والتي لا يزيد مدى عملها عن 30000 متر.

ولدى مدفع "غياتسينت" كذلك ذخائر شديدة الانفجار تصيب الهدف على مسافة 28500 متر. وتبلغ سرعة رمي المدفع 6 طلقات في الدقيقة، ووزنه 9760 كلغ، وطاقمه 8 أفراد.

وقد يكون المدفع ذاتي الحركة أو مقطورا. وتبلغ سرعة قطره 80 كلم/ساعة وذلك باستخدام قاطرات مجنزرة ومدولبة.