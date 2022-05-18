تواصل الاحتجاجات في أرمينيا المطالبة.. باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت الشرطة الأرمنية صباح اليوم الأربعاء في اعتقال المتظاهرين المعارضين الذين أغلقوا شوارع يريفان، في إطار أعمال "العصيان المدني" المعلنة بهدف استقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.



وذكرت وسائل الإعلام، أن المتظاهرين قطعوا حركة المرور في مناطق مختلفة من العاصمة يريفان.

وتقوم الشرطة باحتجاز المتظاهرين، وتنظيف الطرق من صناديق القمامة التي وضعها المحتجون، من أجل إعادة حركة المرور.

وقالت الدائرة الصحفية للشرطة لوكالة إنترفاكس إنه تم اعتقال 73 شخصا. ومن بين المعتقلين الرئيس السابق لوزارة التعليم، نائب رئيس الحزب الجمهوري الحاكم السابق، أرمين أشوتيان، ورئيس البرلمان السابق، صاميل نيكويان، ونائب رئيس البرلمان السابق، إدوارد شارمازانوف.

كما اعتقلت الشرطة الأرمنية أكثر من 400 متظاهر معارض صباح أمس الثلاثاء.

يذكر أن أحزاب المعارضة تنظم منذ منتصف أبريل الماضي مسيرات للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، بسبب النزاع مع أذربيجان حول منطقة قره باغ.

واتهمت أحزاب المعارضة باشينيان بالتخطيط للتنازل لباكو عن أجزاء من قره باغ لا تزال تحت السيطرة الأرمنية.