"الرئيس البيلاروسي" يوقع على تعديلات قانونية تنص على عقوبة الإعدام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وقع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، على تعديلات في القانون الجنائي، تنص على عقوبة الإعدام في حق من يرتكب أعمالا إرهابية.



وتم نشر القانون ذي الصلة على البوابة القانونية الوطنية للإنترنت اليوم الأربعاء.

وينص القانون على التالي: "كتدبير استثنائي لقانون العقوبات، يُسمح باستخدام عقوبة الإعدام رميا بالرصاص، في الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2 من المادة 124، والفصل 3 من المادة 126، والفصل 3 من المادة 289"، وكذلك تطبق العقوبة وفقا لما جاء في "الجزء الثاني من المادة 359 من هذا القانون، أو بالنسبة لمن يقتلون شخصا بشكل متعمد، وبعض الجرائم الأخرى الجسيمة بشكل خاص".

ويخص هذا القانون الجرائم المتعلقة بأعمال الإرهاب الدولي، ولا سيما الإرهاب ضد ممثل دولة أجنبية أو منظمة دولية، والأعمال الإرهابية التي ترتكبها جماعة منظمة، أو باستخدام مواد نووية، أو باستخدام مواد مشعة، أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو سامة، أو مرتبطة بقتل شخص، وجرائم قتل رجال الدولة أو الشخصيات العامة.

وستدخل هذه التعديلات على القانون الجنائي حيز التنفيذ بعد 10 أيام من نشرها رسميا.