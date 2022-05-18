عاجل.. انطلاق جلسة خاصة للمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات لتأبين الشيخ خليفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

انطلقت، اليوم الأربعاء، الجلسة الخاصة التي يعقدها المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة لتأبين فقيد البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وترأس الجلسة التي تعقد في قاعة الشيخ زايد، بمقر المجلس في أبوظبي، صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

وجلسة اليوم هي العاشرة للمجلس من دور الانعقاد العادي الثالث، للفصل التشريعي السابع عشر، ويتضمن جدول أعمالها بالأساس تأبين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتتضمن إلقاء كلمات بالمناسبة.

وألقى رئيس المجلس صقر غباش كلمة الافتتاح، تبعه خطاب ألقاه عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.