وزير الكهرباء يترأس وفد مصر خلال مشاركته في أحد مؤتمرات الطاقة بلندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

غادر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس الثلاثاء، مطار القاهرة، متوجهًا إلى لندن؛ للمشاركة في إحدى فعاليات المؤتمرات المهمة بمستقبل الطاقة والهيدروجين الأخضر الذي يستمر لعدة أيام، بحضور ومشاركة وزراء الطاقة بمختلف دول العالم.

ويرافق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مشاركته في ذلك المؤتمر، وفد من الوزارة يضم كلًّا من الدكتور أحمد مهينة رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء بالوزارة، والمهندس العربي مصطفى رئيس الإدارة المركزية لقطاع مكتب الوزير، وأيمن نصار مدير مكتب الوزير.

يُذكر أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شارك قبل أيام في حضور لقاء مع مسؤولي الغرفة التجارية الأمريكية ووفد من رجال الأعمال الأمريكين، حيث تم استعراض التجربة المصرية الناجحة والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء المصري في مجال خفض الانبعاثات.

تأتي مشاركة وزير الكهرباء في ذلك المؤتمر توافقًا مع استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية؛ وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.