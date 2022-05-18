بالصور- محافظ المنيا يتفقد 78 عمارة ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال إنشاء 78 عمارة على أرض محلج شركة الوادي لحليج الأقطان بحي غرب بطريق مصر أسوان بمدينة المنيا، على مساحة 41 فدانا، إذ جرى تخصيصها، ضمن الإسكان فوق المتوسط لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ورافق المحافظ، وفد وحدة متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برئاسة مجلس الوزراء، إذ ضم الوفد كلا من الدكتور أحمد جابر والدكتور كريم شاهين، وبحضور الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا.

وقال القاضي، إن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات، هو أحد المشروعات القومية والتي جاءت بتوجيه، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستفادة من الأراضي غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، لافتا إلى أن المشروع له عوائد عدة متوقعة سواء اقتصادية، بيئية، واجتماعية.

وأوضح المحافظ، أنه جرى توفير قطعة أرض بمساحة 41 فدان بموقع متميز داخل مدينة المنيا عاصمة المحافظة، وجاري إنشاء كمبوند إسكان متوسط ل 78 عمارة بإجمالي 1872 وحدة سكنية من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات.