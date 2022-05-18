"نول وتفصيل".. انطلاق فعاليات ورش المرأة السيناوية بوديان مدينة نويبع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلق فرع ثقافة جنوب سيناء، فعاليات الورش الفنية داخل الأودية التابعة لمدينة نويبع، وذلك ضمن برنامج دعم ومساندة المرأة السيناوية من خلال تعليم بعض الحرف البسيطة لتكون نواة لإقامة مشروعات متناهية الصغر.

قال أحمد فريج، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، إن فعاليات الورش بدأت بورشة الفن التشكيلي، ثم ورش اكتشاف مواهب وتعليم المرأة السيناوية الخياطة والتطريز والنول تحت إشراف الفنانة ابتسام فاروق، وكما جرى تنظيم ورشة "النول"، والتي استخدم فيها مجموعة من الخيوط المختلفة منها خيط بف، خيط صوف ، خيط كتمبرلية.

وأوضح مدير فرع الثقافة في تصريح له اليوم الأربعاء، أن ورشة "النول" استهدفت 25 سيدة سيناوية، بهدف تعليمهم طرق إنتاج مفارش جميلة ومختلفة على النول، وبأقل الخامات، وأسهل طرق التنفيذ.

وأشار إلى أنه ورشة التفصيل استهدفت 22 سيدة سيناوية، لإنتاج مجموعة متنوعة من العبايات السيناوية باستخدام كريب أسود، وتشكيلة خيوط مختلفة، ومن المقرر أن تستكمل فعاليات الورش اليوم بوادي بئر صغير، وذلك تحت إشراف إسراء سالم مديرة بيت ثقافة نويبع.

وأكد أن البرنامج تضمن أيضا اكتشاف مواهب الأطفال بمدينة نويبع من هواة إلقاء الشعر، والرسم، والأداء الاستعراضي، والغناء، والترانيم، والإنشاد، وإضافة إلى تنفيذ ورش تعليم الرسم، والعزف الموسيقى والتمثيل، والتدريب على الغناء بألوان الترانيم الكنسية والإنشاد الإسلامي لنحو 100 طفل تتراوح أعمارهم من 6 سنوات حتى 15 عامًا.