بالصور- وفد نوتينجهام ترنت البريطانية يزور جامعة المنصورة الجديدة لبحث التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

استقبل الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنصورة الجديدة وعمداء الكليات ومديرى البرامج، وفد من جامعة نوتينجهام ترنت البريطانية برئاسة الدكتور ستيفن ويليامز، مدير التعاون الدولى بالجامعة، والدكتورة كلير نيوستيد، المدير المساعد للتعاون الدولى في مجال التكنولوجيا والهندسة والدكتور كريس كرابوت المدير المساعد للقانون وإدارة الأعمال والدكتور ياسر الشربيني المحاضر في مجال العلوم البيولوجية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعتين.

واستهل رئيس الجامعة اللقاء، بالترحيب بالوفد وقدم شرحاً وعرض تقديمي عن الجامعة ومجالات وبرامج الدراسة والتجهيزات الموجودة بالجامعة من قاعات تدريس ومعامل متخصصة والخدمات التى تقدمها الجامعة لطلابها.

وأعرب الدكتور معوض الخولى عن رغبته فى التعاون مع جامعة نوتينجهام ترنت البريطانية بمنح درجات علمية مزدوجة بعدة مجالات مثل مجال الهندسة ومجال علوم الحاسب ومجال العلوم و مجال الصيدلة ومجال إدارة الأعمال ومجال القانون .

وقام الوفد بصحبة عمداء الكليات ومديرى البرامج بزيارة قاعات التدريس ومعامل الجامعة، وكذلك تفقد الوفد معرض مشاريع الطلبة في مختلف المجالات.

ومن جانبه أكد الدكتور ستيفن ويليامز، على حرص جامعة نوتينجهام ترنت البريطانية على التعاون مع جامعة المنصورة الجديدة في منح درجات علمية مزدوجة وقد أثنى على ما شاهده في جامعة المنصورة الجديدة من حيث أنشطة الطلبة وإمكانات أعضاء هيئة التدريس وعلى تجهيزات الجامعة الحديثة.