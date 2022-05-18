فتحي باشاغا المكلف من البرلمان الليبي يمارس مع فريقه ابتداء من اليوم أعمال الحكومة من سرت

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس- (بي بي سي):

قال رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، إن فريقه الحكومي سيبدأ عمله، اليوم الأربعاء، من مدينة سرت، في شرق البلاد.

جاء ذلك في كلمة مسجلة بثتها صفحة حكومته مساء أمس، بعد ساعات من خروجه من العاصمة طرابلس التي وصلها خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

واندلعت، فجر أمس الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، اشتباكات بين داعمين لباشاغا ومناهضين له، حين دخل وبعض وزراء المدينة.

وانسحب مع فريقه حقنا للدماء، على حد تعبير باشاغا.

ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات.

وهاجم باشاغا، بحسب وسائل إعلام محلية، حكومة الوحدة الوطنية، التي قال إنها استخدمت خطاب الكراهية والتخوين والسب، واستخدام الأجهزة الأمنية في إرهاب الناس وتهديدهم والقبض عليهم.