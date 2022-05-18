مصرع وإصابة 5 جراء اصطدام سيارة بشجرة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثتين آخرين إثر اصطدام سيارة بشجرة أمام قرية فيشابنا بطريق "أجا- ميت غمر" محافظة الدقهلية فيما أصيب 3 آخرين وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من إدارة شرط النجدة، يفيد بوقوع حادث على طريق "أجا -ميت غمر" السريع أمام قرية فيشابنا ووجود متوفين ومصابين.

أنتقل مأمور وضباط مباحث وحدة مركز أجا إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بشجرة ما أدى لوفاة شخصين وهما كل من: زياد مجدي السنباطي،20 عامًا، وإبراهيم جمال حمزة، 22 عامًا، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

جرى نقل المتوفين إلى ثلاجة مستشفى أجا المركزي فيما يتلقى المصابون العلاج بالمستشفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.