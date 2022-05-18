شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 أشخاص في الهند جراء الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ فرار نصف مليون شمال شرق الهند نتيجة الفيضانات

_ غرق أكثر من 1500 قرية

قالت السلطات اليوم الأربعاء إن أكثر من نصف مليون شخص فروا من منازلهم في ولاية آسام في شمال شرق الهند هربا من فيضانات عارمة نتجت عن أمطار غزيرة وأسفرت عن غرق سبعة أشخاص.

وحذرت السلطات من أن الوضع قد يزداد سوءا.

وفاض نهر براهمابوترا، أحد أكبر الأنهار في العالم والذي يمتد إلى بنجلادش المجاورة، على ضفتيه على مدى الأيام الثلاثة الماضية في آسام مما أغرق أكثر من 1500 قرية.

وغمرت الأمطار الغزيرة أغلب أرجاء الولاية واستمرت اليوم الأربعاء مع توقع استمرارها خلال اليومين المقبلين.

وقال بيجوش هازاريكا وزير الموارد المائية بولاية آسام لرويترز "أكثر من 500 ألف شخص تضرروا وحالة الفيضانات تزداد خطورة كل ساعة" وأضاف أن سبعة أشخاص غرقوا في ظروف مختلفة خلال الأيام الثلاثة الماضية.