هاتف ذكي بشاشة حبر إلكتروني من هايسنس

17 مايو , 2022 بكين: أطلقت شركة هايسنس هاتفها الذكي A9 الجديد، الذي يمتاز بشاشة حبر إلكتروني E Ink قياس 6.7 بوصة وبكثافة بيكسلات تبلغ 300 PPI. وأوضحت الشركة الصينية أن الشاشة لا تعرض الألوان، وإنما 16 درجة رمادي فقط. وينبض داخل الهاتف الجديد المعالج كوالكوم Snapdragon 662، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 4 أو 6 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت. ويأتي الهاتف بسمك 7.8 ملم، ويبلغ وزنه 183 غراماً، وببطارية سعة 4000 ميللي أمبير ساعة. ويمتاز بكاميرا رئيسية بدقة وضوح 13 ميغابيكسل وكاميرا أمامية بدقة وضوح 5 ميغابيكسل. ويعمل الهاتف بنظام InkOS، الذي يقوم على أساس أندرويد 11.

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