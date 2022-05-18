زيدان يبحث مع السفير السوداني إمكانية توقيع مذكرة تفاهم قضائية بين البلدين

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم الاربعاء الموافق 18/ 5/ 2022، السفير السوداني لدى العراق أحمد إبراهيم حسن".

وأضاف البيان، أن لقاء زيدان وحسن، "بحث معه إمكانية توقيع مذكرة تفاهم قضائية بين البلدين".

