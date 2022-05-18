ما القصة الكاملة لإيقاف 'فهد المولد' بسبب المنشطات؟

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بغداد - ياسين صفوان - نزل هذا النبأ كالصاعقة، ليس وحسب على عشاق العميد الذي يحتاج إلى لاعبه المولد لإنهاء مهمته بنجاح والفوز بالدوري السعودي للمرة الأولى منذ سنوات، بل أيضًا على جميع المهتمين بالشأن الرياضي والكروي خاصةً في المملكة.ويرجع السبب في ذلك إلى المدة الطويلة لإيقاف فهد المولد، والتي تشمل أيضًا حرمانه من ارتداء قميص المنتخب السعودي في جميع الأحداث والبطولات القادمة، وعلى رأسها كأس العالم 2022 التي أصبحت على بُعد أشهر من الآن.

وفي الأسطر التالية، نكشف عن القصة الكاملة لإيقاف فهد المولد، وجميع التفاصيل المتعلقة بهذا القرار الصادر عن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

ما تفاصيل إيقاف فهد المولد؟

البداية كانت في مارس الماضي، عندما خرجت نتيجة عينة فهد المولد التي سُحِبتْ منه بالتزامن مع مباراة الاتحاد والتعاون في ربع نهائي كأس الملك 2022، والتي أقيمت بتاريخ 21 فبراير/شباط 2022.

خرجت نتيجة العينة في 27 مارس/آذار 2022، وجاءت إيجابيةً ومُثبِتةً لتعاطي المولد موادَّ منشطةً، وذلك كما جاء في تقرير مختبر سويسرا للكشف عن المنشطات المُعتمَد دوليًّا من وكالة مكافحة المنشطات.

تَقرَّر إيقاف فهد المولد مؤقتًا، بدايةً من اليوم التالي لخروج النتيجة وتبليغه بها، وأتاحت اللجنة فرصةً للاعب للدفاع عن نفسه، من خلال جلسة حضور عُقِدتْ في 11 مايو/أيار 2022، ثم خرجت اللجنة بعد ذلك بقرار الإيقاف.

ما المادة المنشطة التي تسببت في إيقاف فهد المولد؟

بحسب تقرير لجنة المنشطات السعودية، فإن المادة التي وُجدت آثارها في عينة فهد المولد هي الفوروسيميد، وهي مادة محظورة رياضيًّا من جانب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

الفوروسيميد من مواد المجموعة "ع5" للمنشطات المحظورة على الرياضيين في جميع أنحاء العالم، وبحسب تقرير اللجنة السعودية، فإنها إحدى طرق إخفاء آثار تعاطي المنشطات، حيث جاء في التقرير حسب وصفها: "مُدرّات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة".

ما مدة إيقاف فهد المولد؟

قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في قرارها الأخير الذي صدر مساء يوم الإثنين 16 مايو/أيار 2022 إيقاف فهد المولد لمدة 18 شهرًا، تبدأ من تاريخ الإيقاف المؤقت 28 مارس/آذار 2022، سواءً على المستوى المحلي أو الدولي.

جاء في قرار اللجنة أيضًا حظر اللاعب من المنافسة الرياضية بشكلٍ عامٍّ خلال الفترة المذكورة، على أن يعود للتدريبات في آخر شهرين مِن مدة عقوبة الإيقاف.

هذا يعني أن اللاعب سيواصل غيابه عن الملاعب الذي بدأ في 28 مارس 2022 وحتى 28 سبتمبر 2023، وخلال هذه الفترة لن يشارك فهد المولد حتى في تدريبات نادي الاتحاد أو المنتخب السعودي.

عقوبة فهد المولد

الحدث السبب العقوبة مدة العقوبة

إيقاف فهد المولد، تعاطي المنشطات، الإيقاف، 18 شهرًا (من 28 مارس 2022 إلى سبتمبر 2022)

هل قرار إيقاف فهد المولد نهائي؟

يُذكَر أن قرار إيقاف فهد المولد عن اللعب الصادر من لجنة الرقابة على المنشطات السعودية ليس قرارًا نهائيًّا، وحسب ما جاء في بيان اللجنة، فَمِن حق اللاعب تقديم استئنافٍ في فترةٍ لا تتجاوز 21 يومًا من تاريخ صدور القرار.

الأمور الآن في يد المولد، وهو قادرٌ الآن على تقديم الاستئناف أملًا في تغيير القرار، لكن بنظرة إلى التاريخ القريب للحادثة، فقد رفض نجم الاتحاد والمنتخب السعودي فحص عينته الثانية، فهل يرفض تقديم الاستئناف كذلك؟

ما البطولات التي سيغيب عنها فهد المولد؟

بدايةً، سيغيب فهد المولد عن المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، كذلك لن يكون قادرًا على المشاركة في كأس آسيا 2023 التي اعتذرت الصين عن عدم استضافتها منذ أيام، وذلك في حال إقامتها في موعدها.

ومع نادي الاتحاد، لن يكمل المولد ما تبقَّى من الموسم الحالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وسيغيب عن جميع بطولات العميد الموسم القادم، وهي الدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، بجانب كأس السوبر في حال فوز النمور بالدوري.

بطولات يغيب عنها فهد المولد

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