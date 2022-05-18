انت الان تتابع خبر أول تعليق ليعقوب بوشهري بعد إخلاء سبيله في 'قضية اليخت' (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة

بعد الافراج عنه يوم أمس في "قضية اليخت" عاد يعقوب بوشهري الى التواصل مع جمهوره من جديد عبر حسابه على سناب شات وشارك عدة صور قديمة لها علّق على احداها "أنا عدت".

