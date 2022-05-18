المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات يعقد جلسة تأبين للشيخ خليفة بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يعقد المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، جلسة تأبين لفقيد البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



ويترأس الجلسة التي تعقد في قاعة الشيخ زايد، بمقر المجلس في أبوظبي، صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

وسيصدر عن المجلس بيان بمناسبة انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجلسة اليوم هي العاشرة للمجلس من دور الانعقاد العادي الثالث، للفصل التشريعي السابع عشر، ويتضمن جدول أعمالها بالأساس تأبين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتتضمن إلقاء كلمات بالمناسبة.

وسيلقي رئيس المجلس صقر غباش كلمة الافتتاح، يتبعه خطاب يلقيه عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

كما ستتضمن الجلسة كلمات أخرى لحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة.