شكرا لقرائتكم خبر عن بكين: 52 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء أن العاصمة الصينية بكين سجلت 52 إصابة جديدة ظهرت عليها أعراض بمرض كوفيد-19 في 17 مايو أيار ارتفاعا من 43 في اليوم السابق.

كما رصدت بكين 17 إصابة بدون أعراض مقارنة مع تسع في اليوم السابق.

وسجلت مدينة شنغهاي، المركز التجاري والمالي في البلاد 759 إصابة محلية جديدة بدون أعراض في 17 مايو أيار ارتفاعا من 746 في اليوم السابق.

وقالت حكومة المدينة في بيان إن عدد الإصابات المؤكدة التي ظهرت عليها أعراض بلغ 96 ارتفاعا من 77 في اليوم السابق.

ولم تسجل إصابات جديدة خارج مناطق الحجر الصحي لليوم الرابع على التوالي.

وسجلت شنغهاي ثلاث وفيات جديدة بكوفيد-19 مقارنة مع وفاة واحدة في اليوم السابق.