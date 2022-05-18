الرئيس الفرنسي يعد زيلينسكي بزيادة إمدادات الأسلحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء لنظيره فولوديمير زيلينسكي تكثيف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا "في الأيام والأسابيع المقبلة"، مؤكداً التزامات أعلن عنها في نهاية أبريل (نيسان).



وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون "أكد أن شحنات الأسلحة التي تقدمها فرنسا ستستمر وستزداد كثافتها في الأيام والأسابيع المقبلة وكذلك إرسال المستلزمات الإنسانية".

أنشأت الولايات المتحدة جهة جديدة لرصد النزاعات ستستخدم لبناء دعاوى قضائية ضد روسيا بسبب "جرائم" ارتكبت خلال حربها على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، لدى إعلانه عن إنشاء الهيئة، الثلاثاء، إن "مرصد النزاعات "سيضمن توثيق الجرائم التي ترتكبها القوات الروسية ومحاسبة مرتكبيها".

وأضاف: "سيقوم البرنامج بالتقاط وتحليل وإتاحة المعلومات مفتوحة المصدر والأدلة على الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والضرر الذي يلحق بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك التراث الثقافي الأوكراني".

وقال برايس إن "المرصد هو نتاج تعاون بين علماء والقطاع الخاص".

وأضاف أن الهدف هو المساهمة في الملاحقات القضائية في نهاية المطاف في المحاكم المحلية في أوكرانيا والمحاكم في دول الطرف الثالث والمحاكم الأمريكية وغيرها من المحاكم.

كما سيوفر معلومات تدحض "حملات التضليل" الروسية.