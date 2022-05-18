بايدن يؤكد أن مجزرة بافالو "إرهاب داخلي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

وصف الرئيس جو بايدن الثلاثاء إطلاق النار على جمع من الأمريكيين السود أودى بحياة 10 منهم في بافالو بنيويورك بأنه "إرهاب داخلي".



وقال بايدن "ما حدث هنا هو إرهاب صريح ومباشر. إرهاب داخلي". كذلك وصف نظرية تفوق العرق الأبيض بأنها "سم".

وقال بايدن إن "تفوق العرق الأبيض سُم يسري في عروق نظامنا السياسي وقد سُمح له بأن يتفاقم أمام أعيننا"، مندداً "بأولئك الذين ينشرون الكذب من أجل السلطة والمكاسب السياسية والربح".