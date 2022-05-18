رئيس الوزراء المعين من البرلمان الليبي: سنعمل من سرت اعتباراً من اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال فتحي باشاغا رئيس الوزراء المعين من البرلمان الليبي في خطاب إن حكومته ستعمل انطلاقاً من سرت اعتباراً من الأربعاء بعد أن صدت حكومة منافسة، رفضت التنازل عن السلطة، محاولته دخول العاصمة طرابلس صباح الثلاثاء.



ويوجد في ليبيا حكومتان منذ مارس (آذار) عندما عيّن البرلمان باشاغا رئيساً للوزراء لكن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة رفض التنحي قائلاً إنها خطوة غير شرعية.

يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة محاولة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، باشاغا دخول طرابلس اليوم "انتحارا سياسيا ومحاولة لإثارة الفتنة".

وفي كلمة متلفزة ألقاها مساء اليوم الثلاثاء، توجه الدبيبة بالشكر لقيادات ومنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية التي قامت بصد دخول طرابلس. وقال حول انسحاب باشاغا من المدينة: "لقد وافقت على توفير ممر آمن لفرار من حاولوا دخول العاصمة لأن كل قطرة دم قد تسيل أغلى من الكراسي والأطماع فيها ومن كل شيء".

وأكد الدبيبة استمرار حكومته في أداء مهامها، كضمان وحيد لليبيين من أجل إجراء الانتخابات، حسب وصفه.

وبعد اشتباكات مسلحة لم تعرف نتائجها بعد، قام آمر اللواء 444، محمود حمزة بالتوسط بين الفريقين، وتوصل إلى اتفاق يقضي بخروج باشاغا والقوات التابعة له من المدينة.