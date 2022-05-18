نائب رئيس الوزراء الروسي يزور منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

زار نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا الثلاثاء.



وقال خوسنولين خلال الزيارة إن المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية ستشغل "مكاناً جديراً بالاهتمام في عائلتنا الروسية"، حسبما ذكرت وكالة ريا نوفوستي.

وفي أول مايو(أيار)، أعلنت روسيا الروبل الروسي عملة رسمية في المنطقة.

وقبل بضعة أيام، قالت الحكومة التي نصبتها روسيا في المنطقة الأوكرانية إنها تعتزم مناشدة موسكو الحصول على الحق في أن تصبح جزءا من روسيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال نائب رئيس وزراء المنطقة الموالي لروسيا كيريل ستريموسوف إنه لن يكون هناك استفتاء أو تحرك لإقامة المنطقة كجمهورية.

وبرر عدم إجراء استفتاء بحقيقة أن استفتاء مماثلا في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، لم يعترف به دولياً.

من ناحية أخرى، فإن الحكومة الأوكرانية مقتنعة بأن إضفاء الصبغة الروسية على منطقة خيرسون سيفشل.