كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ باليستي.. عابر للقارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أن كوريا الشمالية تستعد على ما يبدو لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات في غضون 48 إلى 96 ساعة المقبلة، وفقاً لمسؤول أمريكي مطلع على أحدث تقييم استخباراتي.



وقال المسؤول: "الأشياء التي لاحظناها في الماضي للإطلاق هي الأشياء التي نلاحظها الآن".

ويقع موقع الإطلاق تحت مراقبة الأقمار الاصطناعية بالقرب من بيونغ يانغ، وفقاً لسي إن إن.

ولم يتطرق المسؤول إلى تفاصيل الصور الحالية، لكن عادة ما يبحث محللو الاستخبارات عن علامات على وجود معدات الإطلاق والوقود والمركبات والأفراد.