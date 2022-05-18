سفير البحرين يشيد بحنكة الشيخ محمد بن زايد السياسية في قيادة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

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بارك الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات.



وقال الشيخ خالد بن عبدالله، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خير خلف لخير سلف متمنيًا للشيخ محمد بن زايد آل نهيان التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي أرساها الآباء المؤسسون وأكد على الثقة والمحبة التي يحظى بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من شعب دولة الإمارات.

ونوه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات بحنكة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السياسية ونهجه الحكيم في إرساء قيم التسامح والسلام ورؤيته الثاقبة في قيادة دولة الإمارات نحو استدامة مسيرة الخير والرخاء والازدهار وحضورها الريادي المشرف في محيطها الإقليمي والعالمي.

وتقدم الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأسرة آل نهيان ودولة الإمارات بوفاة فقيد الوطن الغالي والأمتين العربية والإسلامية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأشاد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بمناقب فقيد البلاد الكبير ودوره المشهود في نهضة دولة الإمارات التنموية والحضارية الحديثة بجانب دوره المحوري في دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة ومواقفه في تعزيز الشراكة التاريخية الأخوية مع مملكة البحرين، ودعمه لأمنها واستقرارها ومسيرتها التنموية وبصماته الإنسانية الكريمة في مساعدة الشعوب الشقيقة والصديقة والعمل لخير البشرية، استكمالاً لنهج القائد المؤسس حكيم العرب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه".

وأعرب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات عن اعتزازه بعمق العلاقات البحرينية الإماراتية الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ كأنموذج في الوحدة الخليجية والأخوة العربية والإسلامية، والتواصل على قواعد من المحبة والتفاهم والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن هذه العلاقات النموذجية ماضية بفضل الله تعالى نحو مزيد من الشراكة والتكامل السياسي والاقتصادي، في ظل إيمان قيادتي وشعبي البلدين بوحدة التاريخ والدين والدم ووشائج القربى والنسب والمصير المشترك، والتعاون البناء من أجل خير وسعادة البشرية.