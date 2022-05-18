جيل بايدن تزور الإكوادور وبنما وكوستاريكا تمهيدا لـ"قمة الأمريكيتين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن البيت الأبيض أن السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن ستزور الإكوادور وبنما وكوستاريكا خلال الشهر الجاري، في جولة تأتي في خضم التحضيرات لقمة الأمريكيتين.



وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنّ السيدة الأولى، التي ازدادت في الآونة الأخيرة أدوارها العامّة، ستلتقي خلال رحلتها المقررة بين 18 و23 مايو/ أيار الجاري عدداً من الشخصيات، في مقدمّهم رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، ونظيرتها البنمية يازمين كولون دي كورتيزو، ورئيس كوستاريكا رودريغو تشافيز روبليس.

وتشمل جولة زوجة الرئيس جو بايدن على الدول الثلاث زيارات لمؤسّسات تعليمية وطبّية، من بينها مدرسة ودار للعناية بالمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ومستشفى للأطفال.

وخلال جولتها ستؤكّد بايدن على "الشراكة بين الولايات المتحدة وهذه الدول الثلاث بالإضافة إلى التزامها الديموقراطية".

وتندرج هذه الرحلة في إطار الاستعدادات لقمّة الأميركيتين التي ستُعقد في لوس أنجلوس من 6 ولغاية 10 يونيو/ حزيران وتأمل إدارة بايدن بأن يشارك فيها قادة دول القارّة الأميركية.

وهدّد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بمقاطعة القمّة إذا لم تدعُ إليها الولايات المتحدة كلاً من كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، الدول الثلاث التي تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليها أو لا تعترف بحكوماتها.

وزادت جيل بايدن مؤخراً من أدوارها العامّة، ولا سيّما بالزيارة اللافتة التي قامت بها في مطلع الجاري إلى أوكرانيا، الدولة التي لم يزرها زوجها منذ بدأت القوات الروسية بغزوها في 24 فبراير/ شباط.

وعلى الرّغم من أنّ بايدن تكرّس القسم الأكبر من اهتماماتها للمواضيع المخصّصة تقليدياً للسيدة الأميركية الأولى مثل الأسرة والصحّة وقضايا إنسانية واجتماعية أخرى، إلا أنّها أسبغت في الآونة الأخيرة على نشاطها هذا بُعداً دبلوماسياً غير معتاد.