بوتين يهاتف محمد بن زايد معزيا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

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قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم واجب العزاء للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان



وأوضح أن الرئيس الروسي أعرب خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تعازيه في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قدم مجلس الوزراء السعودية، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات.

وأعرب مجلس الوزراء السعودي، في بيان عقب انعقاده، برئاسة الملك سلمان، عن التطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة بين دولة الإمارات والمملكة، والشعبين الشقيقين.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، لم تنقطع التعازي من قادة ورؤساء العالم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في وفاة الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

والجمعة، نعت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات إلى الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع "قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً".

وقدم الرئيس الروسي تعازيه حينها لدولة الإمارات وقيادتها، كما هنأ بوتين، السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لانتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، يوم السبت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، راجياً الله أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي.