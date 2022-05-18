نائب مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن: نؤكد على ضرورة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفير محمد بوشهاب، الثلاثاء، ضرورة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة



وقال خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي حول العراق، إنه:" ينبغي تنفيذ الإصلاحات الضرورية في كافة القطاعات الحيوية بالعراق".

وجدد نائب مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن :"رفض دولة الإمارات القاطع للتدخلات الإقليمية في الشؤون العراقية".

وأعلنت إيران، الأربعاء الماضي، أن مليشيات الحرس الثوري استهدفت مواقع في أربيل شمال البلاد.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية (شبه رسمية) اليوم الأربعاء، أن الحرس الثوري استهدف مواقع ما وصفته بـ"الجماعات الإرهابية" في أربيل بكردستان العراق، في إشارة إلى معارضيها من القومية الكردية هناك.

وتعد هذه الواقعة المعلنة أحدث حلقة في سلسلة انتهاك إيران لسيادة العراق، عبر التعدي على أراضيه، بالقصف بذرائع متعددة؛ ملاحقة معارضين تارة، واستهداف "مواقع إسرائيلية سرية" أحيانا أخرى.

ومنتصف مارس/ آذار الماضي أعلنت مليشيات الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليتها عن قصف صاروخي، استهدف محافظة أربيل في كردستان العراق، زاعمة أن هذا الانتهاك يرتبط بـ"جرائم إسرائيلية" سبق الإعلان عنها.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية وقتها عن محافظ أربيل أوميد خوشناو، قوله إن "عدة صواريخ سقطت على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق"، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي فتح تحقيقً في القصف.

وأعلنت الحكومة العراقية والمجتمع الدولي تنديده بقيام الحرس الثوري باستهداف سيادة الحكومة العراقية، فيما استدعت الخارجية في بغداد السفير الإيراني ايرج مسجدي ببغداد وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.

ونفى مسؤولو حكومة إقليم كردستان وجود أي قاعدة استخبارات إسرائيلية في المنطقة، مشددين على أن "المقر الذي تم استهدافه في أربيل مدني وليس قاعدة إسرائيلية".

وقال مجلس إقليم كردستان في بيان إن الضربة الصاروخية "الجبانة" استهدفت مناطق مدنية بحجة استهداف قاعدة إسرائيلية قرب القنصلية الأمريكية، وطالب المجتمع الدولي بعدم السكوت في وجه الهجوم.