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استراليا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وصحفيين روس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كانبيرا-(أ ش أ):

فرضت السلطات الاسترالية عقوبات جديدة على عدد من الصحفيين والمسئولين الروس.

وأفا وزارة الشئون الخارجية والتجارة الاسترالية في بيان اليوم بأن قائمة العقوبات الجديدة تضمنت دميترى كيسيليف مدير عام وكالة "روسيا سيجودنيا" للمعلومات الدولية، وأليكسى نيكولوف مدير عام قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، وألكسندر تشابريان القائم بأعمال وزير شؤون الطوارئ الروسى، وذلك بالإضافة إلى مراسل حربي لشركة الإذاعة والتليفزيون الروسية ومقدم برامج في القناة الأولى.

وأشارت الوثيقة الاسترالية إلى أن القائمة تضمنت أيضاً شركة خاصة بالمعدات العسكرية، بالإضافة إلى شركتين تعملان في بيلاروس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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