اليوم.. إعادة محاكمة متهم بقتل سيد وزة بـ "أحداث عنف عابدين"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة فى مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة المتهم رقم 128 بأمر الإحالة في

القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث عنف عابدين.

وحملت القضية رقم 1561 لسنة 2014 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين والتي وقعت في ذكرى أحداث ثورة 25 يناير في عام 2014 والتي نتج عنها مقتل "سيد وزة"، عضو حركة 6

أبريل.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة وإحراز أسلحة ومفرقعات، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر والتعدي على الأمن، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعريض وسائل

النقل البرية للخطر عمدًا، وتكدير السلم العام وقطع الطريق العام.

ووجهت لهم تهم الاشتراك مع آخرين في التجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 في

القضية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ 15 متهما ووضعهم تحت مراقبة

الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا " بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتي شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.