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تقرير: كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في غضون ساعات

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أن كوريا الشمالية تستعد على ما يبدو لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات في غضون 48 إلى 96 ساعة المقبلة، وفقا لمسؤول أمريكي مطلع على أحدث تقييم استخباراتي.

وقال المسؤول: "الأشياء التي لاحظناها في الماضي للإطلاق هي الأشياء التي نلاحظها الآن".

ويقع موقع الإطلاق تحت مراقبة الأقمار الاصطناعية بالقرب من بيونج يانج ، وفقا لسي إن إن.

ولم يتطرق المسؤول إلى تفاصيل الصور الحالية، لكن عادة ما يبحث محللو الاستخبارات عن علامات على وجود معدات الإطلاق والوقود والمركبات والأفراد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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