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زعيم كوريا الشمالية يوبخ مسؤولي بلاده لـ "فشلهم في الاستجابة المناسبة" لأزمة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

وبخ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مسؤولين لـ "فشلهم في الاستجابة بشكل مناسب" لتفشي فيروس في مراحله الأولى، وذلك أثناء ترؤسه اجتماعا لحزب العمال الحاكم، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء.

وجاءت رسالته في الوقت الذي سجلت فيه البلاد أكثر من 232 ألفا و880 شخصا يعانون من أعراض الحمى في جميع أنحاء البلاد وست وفيات إضافية ، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 62، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب عن وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية.

وقال كيم في اجتماع رئاسة المكتب السياسي الذي عقد الثلاثاء، إن "عدم النضج" في التعامل مع الأزمة منذ المراحل المبكرة والاستجابة المتراخية من جانب كبار المسؤولين في البلاد كشف تماما عن "نقاط الضعف".

وأضاف كيم أن مثل هذه التدابير ضد الفيروس أدت إلى زيادة "التعقيد والمصاعب" في الفترة المبكرة من حملة مكافحة الفيروس عندما "يكون الوقت هو الحياة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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