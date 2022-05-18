خالد بن سلمان في واشنطن لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 07:13 صباحاً - منذ 12 دقيقة

أعلن الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، أنه التقى في واشنطن، مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما أضاف في تغريدة على حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء، أنه استعرض مع المسؤول الأميركي، العلاقات السعودية الأميركية المشتركة.

إلى ذلك، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية – الأميركية التاريخية الراسخة، وبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين المملكة والولايات المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الرؤية المشتركة بين البلدين الصديقين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وحضر الاجتماع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، والسفير لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، بالإضافة إلى مدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

أما من الجانب الأميركي، فحضره المنسق لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكغورك.

يشار إلى أن الأمير خالد بن سلمان كان وصل مع الوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، سيلتقي خلالها عددًا من المسؤولين الأميركيين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.