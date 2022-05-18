المبعوث الأممي إلى اليمن: الهدنة صامدة ونسعى لتمديدها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 07:13 صباحاً - أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ، الثلاثاء، أن الأطراف اليمنية عملت على صمود الهدنة، مشيرا إلى أن الأعمال القتالية تراجعت.

وأضاف خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، أن عودة الرحلات التجارية إلى مطار صنعاء مؤشر إيجابي، مؤكدا دخول ناقلات وشحنات وقود عبر ميناء الحديدة.

تمديد الهدنة

كما قال إن البعثة الأممية تسعى إلى مواجهة التحديات الأساسية وتمديد الهدنة في اليمن، مشيدا بجهود السعودية.

وطلب دعم مجلس الأمن لتمديد الهدنة في اليمن، موضحا أن الهدنة قابلة للتمديد إذا وافقت جميع الأطراف ونتواصل معهم بشأن ذلك، “لكن الأمر يتطلب تقديم تنازلات من الجميع”.

وكان غروندبرغ يتحدث عبر دائرة تلفزيونية داخل جلسة مغلقة لمجلس الأمن في نيويورك فأشار إلى هدنة الشهرين التي بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، مضيفاً أنه في الأسابيع الستة الماضية، شهدنا تأثيراً إيجابياً ملحوظاً على الحياة اليومية للكثير من اليمنيين.

ورأى أنه قبل أشهر ربما ظن الكثيرون أن تحقيق هذه الخطوة هو أمر مستحيل.

وإذ هنأ الأطراف على اتخاذهم خطوة شجاعة باتفاقهم على الهدنة لإعطاء الأولوية لتخفيف معاناة اليمنيات واليمنيين، عرض لتطورات تنفيذ الهدنة، فاعتبر أن الأمر الأكثر أهمية هو أن الهدنة لا تزال متماسكة عسكرياً.

مشيراً إلى انخفاض عدد الضحايا في صفوف المدنيين “بشكل ملموس”. وكذلك انخفضت وتيرة القتال «بدرجة كبيرة»، ولاحظ أنه لم تسجل أي هجمات جوية عابرة للحدود من اليمن ولم تكن هناك ضربات جوية مؤكدة داخل اليمن، علماً بأن كل الجبهات في كل أنحاء اليمن شهدت هدوءاً ملحوظاً.

وتحدث عن تقارير تفيد بزيادة القدرة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية بما شمل مواقع على الخطوط الأمامية كان من الصعب للغاية الوصول إليها قبل الهدنة.

ولفت أيضاً إلى الرحلة التجارية الجوية الأولى منذ ست سنوات، والتي انطلقت من مطار صنعاء الدولي ووصلت الأردن الاثنين الماضي، بالإضافة إلى رحلة أخرى محملة بركاب يمنيين عادت من العاصمة الأردنية إلى صنعاء. وشكر للمملكة الأردنية دعمها القيم في تيسير الرحلتين.

وكذلك شكر للحكومة اليمنية ما أبدته من تعاون بنّاء ولإعلائها حاجات اليمنيين.

وأكد أن العمل جارٍ الآن مع جميع المعنيين لضمان انتظام الرحلات الجوية من مطار صنعاء وإليه خلال مدة الهدنة، علماً بأن هناك سعياً إلى بحث آليات مستدامة لإبقاء المطار مفتوحاً أمام المسافرين. وهناك رحلة ثانية من المقرر إقلاعها اليوم الأربعاء.