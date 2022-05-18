شكرا لقرائتكم خبر عن «بلينكن» يناقش الأمن الغذائي في اجتماعات بالأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الوزير أنتوني بلينكن سيرأس اجتماعا للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع يتعلق بالأمن الغذائي وسيناقش مع مجلس الأمن صلته بالنزاعات.

وأضافت أن بلينكن سيجتمع في 18 مايو أيار مع كبار المسؤولين من عشر دول في أفريقيا ووزيري خارجية باكستان وتركيا، مشيرة إلى أنه سيرأس بعدها اجتماع "دعوة للعمل من أجل الأمن الغذائي العالمي" في الأمم المتحدة.

وفي 19 مايو أيار سيرأس بلينكن اجتماعا لمجلس الأمن يشمل "نقاشا مفتوحا يركز على الصلات شديدة الأهمية بين النزاعات والأمن الغذائي".

وأشارت الوزارة أن بلينكن سيجتمع بعد هذا النقاش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "لمناقشة الاستجابة العالمية للمعاناة الإنسانية الشديدة في أوكرانيا وحولها".