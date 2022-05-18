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دفنتها في السر والتربي كشف المستور.. ضبط سيدة تعدت على طفلتها وألقت جثتها في القمامة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول خبر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "تعدي أم على ابنتها وإلقائها بصندوق القمامة" والإشارة خلاله لضبط الأم مرتكبة الواقعة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من مسؤول مقابر بدائرة القسم بقيام كلِ من ربة منزل – شقيقها – تربي بدفن نجلة الأولى عمرها سنة ونصف بدون تصريح عقب سقوطها من شرفة سكنها لاختلال توازنها أثناء اللهو وعدم تمكنها من استخراج تصريح للوفاة لخلافات مع زوجها "والد الطفلة" وألقي القبض عليهم.

كما تم استدعاء والد الطفلة واتهم المذكورين بالإهمال والتسبب في وفاة نجلته ودفنها بدون تصريح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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