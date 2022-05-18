لتلاشى اشتعال النيران.. 7 خطوات يجب اتباعها عند نشوب ماس كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن الخطوات التي يجب اتباعها عند نشوب حريق نتيجة ماس كهربائي.

ويستعرض الخليج 365 أهم الخطوات التي يجب اتباعها في حال نشوب نتيجة ماس كهربائي:

1- إذا نشب نيران في منزلك يجب العثور على الجهاز الذي يتسبب في نشوب حريق كهربائي، وفصل التيار عنه على الفور، من خلال لوحة المفاتيح الاوتوماتيك التي تكون موجودة عادة بجوار باب الشقة.

2- إذا كانت النار صغيرة، يمكنك إخمادها عن طريق إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس، أو من خلال بطانية ثقيلة، يتم إلقائها على مصدر النار، بحيث تمنع الأكسجين من الوصول لمكان اللهب، إذا كانت النار صغيرة وآمنة للقيام بذلك.

3- لا تستخدم الماء فى إطفاء حرائق الكهرباء لأن الماء هو موصل طبيعي للكهرباء، ربما تصاب بالصدمة أو الصعق بالكهرباء، فإن الماء لن يحد من انتشار النار بل سيساهم في توسيع دائرة التيار، في جميع أنحاء الغرفة وربما إشعال المواد القابلة للاشتعال.

4- الحرائق الكهربائية هي حريق من الفئة C، مما يعني أنك ستحتاج إلى مطفأة مناسبة لهذا النوع من الحريق. معظم طفايات الحريق السكنية متعددة الأغراض وتسمى ABC ، ولكن من الضروري التحقق من ذلك قبل استخدامه على حريق كهربائي.

5- إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق الكهربائي، يجب عليك الخروج من مكان الحريق فورًا، وإخلاء المكان من العنصر البشري، واستدعاء رجال الإطفاء.

6- الاتصال على الرقم (121) طوارئ الكهرباء.

7- أغلق الباب وأنت تغادر لاحتواء النار، ولا تحاول دخول منزلك حتى يتم احتواء الحريق من قبل رجال الإطفاء.