قرية هوائها برائحة النعناع في الفيوم.. ما السر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم -حسين فتحى:

نقلت الصفحة الرسمية لموقع" مصراوى " بثا مباشراً من قرية منشأة عبد الله، أحد القلاع التى تشتهر بزراعة النعناع على مستوى محافظة الفيوم ، وتعتبر ثاني قرى الجمهورية التي تعتمد في اقتصاديتها على زراعة النعناع.

يقول محمد كمال، أنه ورث زراعة النعناع عن والده وأجداده، حيث تبدأ عملية الزراعة في منتصف شهر مارس من كل عام، ويتم قطف أول دفعة في شهر يوليو حيث تظهر ورود النعناع التي تستخدم في إنتاج الزيت الخام من النعناع.

ويضيف شعبان الديب " مزارع" أنه يقوم بزراعة مساحة من أرضه بالنعناع من أجل تدبير مصروفات المدارس لأبنائه، خاصة أنه يتحصل على ألف جنيه من القيراط الواحد خلال أول " تقطيع " وهو ما يسمى زهر النعناع.

ويشير أنه يجرى تقطيع النعناع على ثلاث دفعات وذلك لسد احتياجات مواطني الفيوم، كما يتم بيع زيت النعناع لباقي محافظات الجمهورية.