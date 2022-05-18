القبض على ضبط شخصين لإدارة قناة فضائية بدون ترخيص في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على متهم لإنشاء وإدارة قناة فضائية بدون ترخيص داخل شقة في العجوزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة قناة فضائية "بدون ترخيص" ، متخذاً من إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، مقراً مستتراً لإدارة القناة المشار إليها والتى يتم بثها عبر القمر الصناعي عن طريق الوكيل مالك التردد المتواجد بإحدى الدول ، وكذا قناة على موقع "اليوتيوب" وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقوم من خلالهم برفع "مصنفات سمعية ومرئية" غير مجازة رقابياً بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر القناة المشار إليها وأمكن ضبط (المسؤول عن الدعم الفني"له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه في إحدى القضايا الجنائية" – مالك الشركة المشار إليها ، مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) .. وبتفتيش مقر القناة في حضورهما تم ضبط (وحدة معالجة مركزية يوجد عليها آثار ودلائل على"إدارة قناة على موقع "اليوتيوب" وبها مصنفات غير مجازة رقابياً – إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " – هاتف محمول خاص بالمتهم الأول به آثار ودلائل على إدارة تلك القناة من خلال محادثات على تطبيق "الواتس آب" ) ، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بإدارتهما للقناة بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.