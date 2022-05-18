"انتحل صفة موظف بجهة سيادية".. رحلة سقوط إمبراطور النصب والتزوير في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بأسوان لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر موقع الاجتماعي "فيس بوك".

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم شركة أغذية تابعة لإحدى الجهات السيادية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توريد كميات من المواد الغذائية لهم بادعاء عمله بذات الشركة التابعة لإحدى الجهات السيادية "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، حيث قام شخصان – مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وذلك من خلال قيام أحدهما بارتكاب واقعة النصب والاحتيال على المواطنين على النحو السالف ذكره.

وقام المتهم باستخراج كارنيهات مزورة للمجني عليهم تحمل أسمائهم منسوب صدورها لتلك الجهة السيادية وقام بتحصيل ثمن تلك الكارنيهات منهم واقتسمها مع المتهم الآخر .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع مديرية أمن أسوان أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الرسائل بينه وبين ضحاياه" – العديد من صور بطاقات الرقم القومي والكارنيهات "المزورة" بأسماء ضحاياه) .. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأضاف المتهم، أنه يقوم باصطناع وتزوير الكارنيهات من خلال طباعتهما بأحد مقاهي الإنترنت بمنطقة سكنة باستخدامه برامج "الفوتوشوب" والتي تُستخدم في عمليات التزوير وأن دور المتهم الآخر إمداده ببيانات الضحايا المشار إليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.