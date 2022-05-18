صور.. عقود جديدة لأصحاب محلات الممشى السياحي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس الثلاثاء، أصحاب محال الممشى السياحي الـ18 الذين جرى تحرير عقودًا جديدة لهم حتى عام 2050، ليصبح إجمالي المحلات المتواجدة بالممشى 28 محل، وذلك بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ على أنه في بداية الأمر كان حريص كل الحرص على تلبية مطالب المنتفعين بالمكان، وأن التعاون الكبير الذي أظهره أصحاب المحلات رغبة منهم في تطوير المنطقة كان له العامل الأكبر في حل المشكلة بعد أن جرى تخصيص محال بديلة لمن يمتلكون عقودًا حتى عام 2050 بنفس المدة، وذلك في بداية الممشى السياحي.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال التطوير التي سيشهدها الشارع تستهدف إعادة الوجه التاريخي لمحافظة بورسعيد بشكل حضاري مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافي ويعمل على تسويق المنطقة سياحيًا.