إصابة شخص في انهيار جزئي لجدران منزل في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب شخص في العقد الرابع من العمر بإصابات بالغة، إثر انهيار جزئي لجدران منزل عليه، بإحدى قرى مركز بني سويف، اليوم الأربعاء.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بانهيار جزئي لجدران أحد المنازل بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "مختار.ر.م"، 33 عامًا، بجرح قطعي في الرأس، وكسر بالذراع.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.