شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: روسيا تحاول تعويض إخفاقاتها العسكرية بالهجمات الصاروخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تحاول تعويض "إخفاقاتها" العسكرية، من خلال هجماتها الصاروخية الأخيرة.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي مساء الثلاثاء إن الهجمات الصاروخية الروسية والضربات الجوية على مناطق لفيف وسومي وتشيرنهيف ولوهانسك خلال الـ 24 ساعة الماضية هي "محاولة من الجيش الروسي للتعويض عن سلسلة الإخفاقات في الشرق والجنوب" في أوكرانيا، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت".

ووفقا للرئيس الأوكراني، فإن هذه الهجمات "لا تغير الوضع بشكل كبير، "خاصة وأن دفاعنا الجوي وإجراءاتنا لمكافحة التخريب أصبحت أقوى".