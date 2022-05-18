شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: اقتحام «بينيت» للضفة يعمق الاستيطان الاستعماري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاقتحام الاستفزازي لرئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت، لشمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واعتبرت الخارجية في بيان، أمس الثلاثاء، الاقتحام جزءا لا يتجزأ من دعم الحكومة الإسرائيلية لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين، ويندرج في إطار سياسة التصعيد الإسرائيلية للأوضاع في ساحة الصراع، واستنجادا بدوامة العنف للتغطية على عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ورأت أن اقتحام بينيت للضفة الغربية لأول مرة منذ تسلمه منصبه، يأتي في إطار التنافس مع خصمه السياسي نتنياهو، في مبارزة بينهما على مقدار إظهار العداء والعنصرية ضد الفلسطينيين وأرضهم، وإظهار مقدار التنافس فيما بينهما بشأن الانتماء للمنظومة الاستيطانية الاستعمارية العنصرية والفكر الديني المتطرف الذي ينكر الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أن ما حدث بالقدس مؤخرا من اعتداءات وحشية ضد جنازة الشهيدة أبو عاقلة، والشهيد الشريف، إضافة «لزيارة» بينيت للمستوطنات بداية حملة انتخابية إسرائيلية مبكرة غير معلنة، يدفع ثمنها الفلسطيني من حياته وأرضه ووجوده وبقائه.

وشددت على أن «زيارة» بينيت هي لأرض فلسطينية محتلة، ورغم الاستثمارات الإسرائيلية الضخمة في البنى التحتية لتوسيع المستوطنات، فإن هذا لا يعطي حقا أو يغير شيئا في القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها التي تنص على أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل، وغير قانوني، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، وتمرد رسمي على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وما يؤكد ذلك هو حضور بينيت شبه السري ودون إعلان عن توقيت، وبحماية مكثفة من جيش الاحتلال وشرطته لإدراكه أنه يقتحم عنوة أرضا محتلة، وأن هناك مقاومة ورفضا شعبيا فلسطينيا لوجوده كمحتل استعماري استيطاني عليها.

وأشارت الوزارة إلى أنه وبمناسبة قرب انعقاد الجلسة الدولية لمجلس الأمن الدولي، والتي ستبحث الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنها تتوقع من جميع الأعضاء والمتحدثين عامة التركيز على إدانة كاملة لإجراءات وسياسات إسرائيل الاستعمارية.