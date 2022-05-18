شكرا لقرائتكم خبر عن اليساري لولا دا سيلفا.. «إلى الوسط در» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية إن الرئيس البرازيلي السابق (اليساري) لولا دا سيلفا يقيم تحالفًا استثنائيًا مع تيار الوسط، بهدف العودة إلى الحكم.

وبحسب مقال لـ «كاثرين أوزبورن»، ستكون الانتخابات الرئاسية البرازيلية في 2 أكتوبر الأكثر أهمية في أمريكا اللاتينية هذا العام بالنظر إلى حجم البلاد ونفوذها.

وأردفت: يقول بعض المراقبين البرازيليين أيضًا إنها ستكون أهم منافسة في البلاد خلال جيل واحد بسبب عداء الرئيس جايير بولسونارو للمؤسسات الديمقراطية.

وأضافت: كان شاغل المنصب اليميني المتطرف قد ألمح بالفعل إلى أنه قد يطعن في نتائج الانتخابات إذا خسر.

ومضت تقول: تبدأ فترة الحملة الرسمية للبرازيل في 16 أغسطس. ومع ذلك، كان الخطاب الذي تم الترويج له كثيرًا في أحد هذه الأحداث الأسبوع الماضي بمثابة إطلاق غير رسمي لحملة أكبر خصم لبولسونارو، وهو الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وتابعت: كان لولا يشير إلى خوضه الانتخابات لمنصب الرئيس منذ أكثر من عام، كما أنه يتقدم باستمرار في استطلاعات الرأي حول المطابقات الانتخابية المحتملة. لكن الرئيس السابق، الذي تولى المنصب من 2003 إلى 2010 وسجن بتهمة الفساد في 2018 في حكم ألغي منذ ذلك الحين، أحجم عن نشر تفاصيل برنامجه.

وأضافت: في الأسابيع الأخيرة، صاغ تحالفًا مع خصمه السابق حاكم ساو باولو السابق جيرالدو ألكمين.

وبحسب الكاتبة، لم يكن من الممكن تحالفهما قبل بضع سنوات فقط. تنافس السياسيان ضد بعضهما البعض في الانتخابات الرئاسية البرازيلية لعام 2006، وفي عام 2016، أيّد ألكمين من يمين الوسط عزل خليفة لولا الرئاسي، ديلما روسيف. الآن، هو ولولا يحثان الناخبين على الانضمام إلى تحالف عريض من أجل «الدفاع عن الديمقراطية».

ونقلت عن الكمين قوله عبر فيديو مباشر: بدون لولا، لن يكون هناك انتقال للسلطة في البلاد. بدون انتقال للسلطة لن تكون هناك ضمانات لديمقراطيتنا.

وأردفت: في خطابه، اقترح لولا أنه سيعمل على زيادة دور البنوك الحكومية لدفع التنمية الاقتصادية المحلية، والاستثمار بشكل أكبر في البحث العلمي ونظام الرعاية الصحية، وتعزيز سياسة خارجية نشطة تشجع تكامل أمريكا اللاتينية والمشاركة مع البلدان الأخرى في مجموعة بريكس التي تمثل الاقتصادات الناشئة (روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).

وتابعت: في الأسابيع الأخيرة، تراجع لولا عن التعليقات التي تنتقد الشرطة وتدعم حقوق الإجهاض.

وبحسب الكاتبة، فإن تصميم بطاقة تحمل اسمي لولا وألكمين تستهدف جذب الناخبين من الوسط ويمين الوسط، ولكن ما زال من السابق لأوانه معرفة مدى استجابة البرازيليين المترددين لها.

وأضافت: بين ديسمبر الماضي، عندما شوهد لولا وألكمين يتناولان الطعام معًا في ديسمبر الماضي، والأسبوع الماضي، تراجعت فجوة الاقتراع بين لولا وبولسونارو في محاكاة انتخابات الإعادة من 20 إلى 11 نقطة.

وأضافت: بذلك يختلف نهج لولا في اختيار زميله في الترشح بشكل ملحوظ عن نهج المرشح الرئاسي الكولومبي غوستافو بيترو، الذي أكد على أوراق اعتماده التقدمية من خلال اختيار الناشطة البيئية السوداء فرانسيا ماركيز.