شكرا لقرائتكم خبر عن التماس للمحكمة العليا لوقف إعلان فوز ماركوس برئاسة الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت المحكمة العليا في الفلبين التماسا، أمس الثلاثاء، يطالب بوقف إعلان فوز نجل الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس برئاسة البلاد الفلبين بشكل مؤقت.

كما يطالب الالتماس من المحكمة مراجعة وحفظ قرار لجنة الانتخابات برفض عدد من الطلبات بشأن عدم أهلية السيناتور السابق فرديناند «بونج بونج» ماركوس الابن للترشح للرئاسة.

وجاء في الالتماس: «بكل احترام، نلتمس من المحكمة الموقرة أن تصدر فور تلقي هذا الالتماس أمرا تقييديا مؤقتا يلزم ويقيد مجلس الشيوخ ومجلس النواب فيما يتعلق بتدقيق الأصوات التي حصل عليها ماركوس الابن وإعلانه (رئيسا).. إذا اتضح أنه حصل على أكبر عدد من الأصوات».

ومن المقرر أن يستأنف مجلسا الشيوخ والنواب جلستهما الأسبوع المقبل للبدء في الفرز الرسمي للأصوات لإعلان الفائزين بمنصب الرئيس ونائب الرئيس الفائزان في الانتخابات التي شهدتها البلاد في 9 مايو.

وقال رئيسا مجلسي البرلمان إنهما يتوقعان استكمال الفرز الرسمي للأصوات وإعلان الفائزين بحلول الأسبوع المقبل.