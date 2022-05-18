شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتجاجات تتواصل والإضراب يشل طهران.. إغلاق المدارس والجامعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصلت الاحتجاجات ضد النظام الإيراني أمس، في امتداد لموجة الاحتجاجات التي تجتاح المدن الإيرانية منذ أيام، وانضم لهم عمال شركة حافلات النقل المدني بطهران والضواحي، إذ أضربوا عن العمل واتجهوا في مسيرة نحو مبنى إدارة الشركة المركزي، احتجاجا على تجاهل قرار مجلس العمل بزيادة رواتب عمال الشركة 10 %، بحسب ما أورد موقع إيران إنترناشيونال.

وأصدر 500 ناشط سياسي ومدني بيانا مشتركا يحذرون فيه من حملة القمع العنيفة للنظام على «المواطنين المحتجين واليائسين».

وجاء في البيان، الذي صدر الإثنين: «نحن مجموعة من النشطاء السياسيين والمدنيين، نحث كبار مسؤولي النظام على إيجاد حل أساسي للسيطرة على المشاكل، وخاصة الغلاء والتضخم، قبل فوات الأوان».

مواجهة الاحتجاجات

وكتب النشطاء: «إذا كانت إستراتيجية النظام في مواجهة الاحتجاجات الشعبية هي القمع والاعتقال، فلن تحل المشكلة فحسب، بل ستزيد من نيران الاحتجاجات».

وطالب هؤلاء النشطاء المدنيون المسؤولين في النظام الإيراني بـ «الامتناع عن مواجهة المحتجين وإصلاح الهياكل والسياسات الخاطئة، وإتاحة الفرصة لاستخدام جميع القدرات الوطنية والعالمية من خلال التفاعل والحوار داخل إيران وخارجها».

وبدأت الجولة الجديدة من الاحتجاجات في إيران قبل حوالي 10 أيام في محافظة خوزستان، وامتدت منذ ذلك الحين إلى محافظات أخرى.

وتواصلت، مساء الإثنين، الاحتجاجات في شهر كرد وعدد من المدن الأخرى، وقد وردت أنباء عن حملات قمع واعتقال المواطنين على نطاق واسع، فضلا عن فرض أجواء أمنية في مدن مختلفة، منها طهران وزنجان ومشهد وشيراز.

لستم وحدكم

من جهته، قال نجل شاه إيران الراحل، رضا بهلوي، في رسالة بالفيديو إلى المتظاهرين المناهضين للنظام في إيران، يوم الإثنين: «اعلموا أنكم لستم وحدكم، فأنا والعديد من الآخرين حول العالم سنكون صوتكم».

وقال مغني الموسيقى التقليدية الإيرانية البارز، شهرام ناظري: «لقد فقد الناس حقوقهم، وهم جائعون وهم في مأزق من جميع النواحي، والاحتجاجات حقهم الطبيعي».

إضرابات عمالية

ووفقا للتقارير ومقاطع الفيديو المنشورة، منذ صباح أمس الثلاثاء، انضم عمال ورش التصليح ومواقف الحافلات إلى هذا الإضراب، وأعلنت نقابة عمال شركة النقل عن اعتقال 12 سائقا، يوم الثلاثاء، وكانت القوات الأمنية الإيرانية قد اعتقلت قبل 6 أيام، رضا شهابي، عضو نقابة عمال شركة حافلات النقل المدني من منزله.

وأعلن السائقون أنهم سيستمرون في الإضراب حتى الإفراج الكامل عن المعتقلين وتلبية مطالبهم.

انتشار أمني

استمرت الاحتجاجات في شهر كرد، غربي إيران، وعدد من المدن الأخرى، ولم يتوان النظام عن ممارسة القمع والاعتقالات الواسعة للمحتجين، وكذلك انتشار الأجواء الأمنية في مدن مختلفة من بينها طهران، وزنجان، ومشهد، وشیراز.

وشهدت عدة مدن انتشارا للوحدات الخاصة، وكانت قوات الأمن تقوم بدوریات بالسيارات والدراجات النارية وتجوب الشوارع، وكانت طهران، وزنجان، ومشهد، وسنندج، وكتشساران، من بين هذه المدن.

وفي طهران كان انتشار القوات الأمنية مشهودا أكثر في ساحة ولیعصر، وساحة ونك، وبعض المناطق الغربية مثل شهر زیبا، كما انتشرت مقاطع فيديو عن انتشار القوات الخاصة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.