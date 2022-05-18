شكرا لقرائتكم خبر عن السويد وفنلندا تتقدمان اليوم بطلبي الانضمام لـ «الناتو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، أمس الثلاثاء، إن السويد وفنلندا ستقدمان لحلف شمال الأطلسي طلبيهما بالانضمام إليه اليوم الأربعاء.

وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، في العاصمة السويدية: «في السويد وفنلندا نتفق أيضا على السير جنبا إلى جنب خلال هذه العملية برمتها، وسنقدم غدا الطلب معا». وافق البرلمان الفنلندي أمس الثلاثاء، بواقع 188 نائبا، مقابل اعتراض ثمانية، على تقديم طلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). ويفسح التصويت، الذي جاء في ختام يومين من المناقشات، الطريق أمام تقدم فنلندا بطلب للانضمام لعضوية الحلف الدفاعي الغربي. وكان الرئيس سولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين، أعلنا، الأحد، عن رغبتهما في تقديم طلب انضمام للناتو. ويتعين حاليا أن يقوم نينيستو بتوقيع الطلب ليتم تسليمه مع وثيقة سويدية مماثلة في مقر الناتو في بروكسل.