شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات مسلحة بعد محاولة باشاغا دخول العاصمة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلعت اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس، أمس الثلاثاء، بعد وصول رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا إلى المدينة، رغم رفض الحكومة المقالة برئاسة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة، ودوت أصوات أعيرة نارية من أسلحة ثقيلة وأسلحة رشاشة في أنحاء العاصمة طرابلس صباح أمس، وأُغلقت المدارس.

واستمر إطلاق نار متقطع بعد مغادرة باشاغا، وعاد الهدوء في وقت لاحق من صباح أمس.

وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، أن رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا وعددا من أعضاء الحكومة غادروا العاصمة طرابلس بعد وصولهم أمس؛ حرصا على أمن المواطنين وسلامتهم، وحقنا للدماء وإيفاء بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون.

وأعربت الحكومة في بيان لها، عن خالص الشكر لكل الأجهزة الأمنية والشرطية على التزامها بالقانون وحفاظها على أمن العاصمة وسلامة المدنيين، كما قدمت شكرها لأهالي مدينة طرابلس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

فيما أكد نائب المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، أن ما حدث من أعمال مسلحة في طرابلس، لا يمكن أن يُنتج أي نوع من الاستقرار، مؤكدا أن حل الأمور السياسية باستخدام السلاح يجب أن يكون قد ولى إلى غير رجعة، فقد جربه الليبيون وأثبت فشله.

بدورها، قالت وليامز: في ضوء المستجدات الجارية في طرابلس، أودُ أن أُشدد على الحاجة المُلحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين، وأحثُ على ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات.

دوليا، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في طرابلس، داعية جميع الجماعات المسلحة إلى الامتناع عن العنف.